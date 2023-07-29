У кого День ангела 30 липня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 30 липня, у 2023 році відзначається День працівників торгівлі в Україні, Всесвітній день вишивки, Міжнародний день дружби, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, День пам’яті святих отців шести Вселенських Соборів. Також у цей день носії чотирьох імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 30 липня

Леонід, — ім’я грецького походження, яке перекладається як "подібний до лева", "нащадок лева". 30 липня вшановується ієромонах Леонід Устьнедумський.

Жіночі іменини 30 липня

Вероніка, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "та, що приносить перемогу" або "жителька Верони".

Маргарита, — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "перлина" або "дочка світла". Воно було епітетом богині Афродіти.

Марина, — це ім’я походить від латинського слова "морська" і раніше вважалося одним з епітетів римської богині Венери. 30 липня вшановується свята великомучениця Марина (Маргарита) Антіохійська.

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