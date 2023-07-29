У кого День ангела 30 июля: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В воскресенье, 30 июля, в 2023 году отмечается День работников торговли в Украине, Всемирный день вышивки, Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, День памяти святых отцев шести Вселенских Соборов. Также в этот день носители четырех имен празднуют свои Дни ангела.
Мужские именины 30 июля
Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва". 30 июля чтится иеромонах Леонид Устьнедумский.
Женские именины 30 июля
Вероника, — это древнегреческое имя, которое переводится как "та, что приносит победу" или "жительница Вероны".
Маргарита, — это имя имеет древнегреческое происхождения и переводится как "жемчужина" или "дочь света". Оно было эпитетом богини Афродиты.
Марина, — это имя произошло от латинского слова "морская" и раньше считалось одним из эпитетов римской богини Венеры. 30 июля почитается святая великомученица Марина (Маргарита) Антиохийская.
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