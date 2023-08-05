Допоможе один інгредієнт: як закрити огірки, щоб зберегти їх зеленими та хрусткими

Ці поради дуже допоможуть вам на кухні

Хрумкі мариновані огірочки майже неможливо не любити. Спробуйте взимку відкрити баночку і поставити на стіл — і ніхто не пройде повз, обов’язково дістане огірок та із задоволенням похрумтить! Саме хрускіт — одна з причин, чому всі люблять консервовані огірки.

При заготівлі консервів буває, що огірки втрачають свою цю особливість, до того ж стають менш привабливими зовні. Разом з Uaportal розповімо про один лайфхак, який допоможе зберегти апетитний колір та зробити огірки хрусткішими.

Як зберегти колір та хрускіт огірків при консервуванні

Перш ніж солити огірки, покладіть в каструлю, а потім ошпарте їх солоним розсолом. Для розсолу просто змішайте 10 літрів чистої води та 500 г солі. Якщо огірків небагато, можна зменшити пропорції.

Відразу після процедури перекладіть огірки у холодну воду. Туди ж додайте кубики льоду – це зробить процедуру ефективнішою.

Завдяки різниці в температурі огірки збережуть свій яскравий колір, стануть більш хрусткими та апетитними. Ця процедура жодним чином не вплине на смак огірків.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати консервовані огірки у квартирі. Так ви будете ласувати хрусткою смакотою до самої весни.