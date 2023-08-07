Ми все робили неправильно: як потрібно мити фрукти та овочі

Виявляється, все неймовірно просто!

Літо — сезон улюблених помідорів, хрустких огірків та смачних персиків. Обов’язково мити куплені фрукти, овочі, ягоди, зелень – одне з головних правил.

Проте чи всі знають, як правильно мити куплені продукти. Разом з "РБК-Україна" розповімо про основні хитрощі.

Як правильно мити покупні продукти

Для багатьох овочів та фруктів достатньо буде ретельного промивання проточною водою. Якщо ви плануєте зберігати їх у холодильнику, обов’язково висушіть після, інакше продукти швидше зіпсуються.

Не всі продукти слід мити одразу після покупки. Краще цю процедуру зробити безпосередньо перед приготуванням або вживанням.

Для миття продуктів необхідно використовувати лише воду. Мило, гелі для миття посуду та інші речовини можуть залишитись на пористій поверхні продуктів.

Дуже брудні продукти можна відмити за допомогою м’якої щітки чи губки. У такий же спосіб можна відмити віск на яблуках.

Банани, апельсини, мандарини та інші продукти, які чиститимете, також варто мити перед вживанням. Річ у тому, що бактерії зі шкірки можуть потрапити на м’якоть плода.

Цитрусові можна мити в теплій воді або ошпарити окропом. Це не зашкодить їхній щільній шкірці і видаляє бруд.

Виноград необхідно розділити на невеликі грона та помити. Після миття потрібно дати воді стекти і просушити.

Для миття ананаса використовуйте щітку. Вона допоможе добре помити його нерівну поверхню.

Баштанні культури перед вживанням варто замочити на 30-60 хвилин у холодній воді. Така процедура зробить ваші кавуни та дині чистішими.

Цибулю перед миттям очистьте від залишків кореневої системи та лушпиння. Промити його легко під проточною водою.

З білокачанної капусти необхідно видалити верхнє листя. А з цвітної капусти потрібно видалити ножем потемнілі ділянки.

З зелені необхідно спочатку видалити в’яле і засохле листя. Тільки після цього потрібно промити в холодній воді.

Ягоди слід мити безпосередньо перед вживанням. Полуниця, лохина, ожина швидко зіпсуються після миття.

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