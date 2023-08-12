Справжня чи підробка: кавомани діляться, як визначити якість кави ще в магазині

Розповідаємо про маленькі "кавові" нюанси

Кава – один із найпопулярніших напоїв у світі. Проте все частіше на прилавках магазинів можна зустріти підроблену каву.

Тому дуже важливо вміти відрізняти оригінальний продукт від фальсифікату. Вибирати каву потрібно дуже серйозно – тоді у вас вийде не витратити гроші даремно та придбати відмінний напій. Разом з Ukr.Media розповідаємо, як вибрати якісну каву та не потрапити на підробку.

Як визначити якість кави в магазині

Перше, на що необхідно звернути увагу при покупці кави – упаковка. На ній обов’язково мають бути позначені країна-виробник та штрихкод. Обов’язково переконайтесь у наявності дати та терміну придатності.

При виборі зверніть увагу на зерна – вони мають бути однакового кольору та практично ідентичного розміру. Поспостерігайте за ними. Якщо зерна тьмяні або мають дивну текстуру, то від покупки такого товару краще відмовитись – це може бути ознакою підробленої кави. Натуральні зерна мають легкий масляний блиск і рівний колір.

Щоб переконатися в натуральності кави, звертайте увагу і на її аромат – вона має бути приємною і досить виразною. Також можуть бути присутніми карамельні, шоколадні та квіткові нотки – це ознака якісного продукту. Різкий неприємний аромат вказує на фальсифікат.

Як визначити каву в домашніх умовах

Якщо при покупці кави у вас немає можливості подивитися на зерна через герметичне упакування, перевірте її якість в домашніх умовах. Для цього опустіть кілька зерен у склянку із чистою водою. Якщо вони спливуть на поверхню – кава оригінальна.

До речі, якщо потерти зерна про паперовий рушник і на ньому залишаться сліди, то кава може містити небезпечний свинцевий барвник. Краще від такого напою відмовитись.

Зверніть увагу і на готову каву. Якщо напій має приглушений смак та тьмяний колір, він підроблений.

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