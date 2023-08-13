З Медовим спасом! Яскраві картинки та привітання з Маковеєм українською мовою

Цього дня прийнято освячувати мед, мак та букети-обереги

Серпень — це дуже насичений святами літній місяць. І однією з найважливіших дат цього періоду є церковне свято Медовий Спас, Свято Преображення або, як його називають у народі — Маковея. У церковному календарі це свято зветься Винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього.

Зазначимо, що дату свята фіксовано — щороку Медовий спас відзначався 14 серпня. Проте з 2024 року, згідно з новим церковним календарем, Маковея в Україні перенесеться на 1 серпня.

Цього дня заведено приносити до храму для освячення меду нового збору, мак, лікарських трав, а також потрібно збирати медовий урожай. Також на Медовий Спас заведено пекти медові пряники, коржики. До них можна додавати мак.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки та листівки зі святом українською мовою, щоб ви могли привітати своїх близьких та друзів із Медовим Спасом (Маковеєм).

Привітання з Медовим спасом 2023: картинки та листівки

Зазначимо, що в Україні продовжили військовий стан, тому у серпні у зв’язку з релігійними святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада України офіційно перенесла дати деяких свят. По-новому українці святкуватимуть Різдво і не лише.