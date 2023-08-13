С Медовым спасом! Яркие картинки и поздравления с Маковеем на украинском языке

В этот день принято освящать мед, мак и букеты-обереги

Август — это очень насыщенный праздниками летний месяц. И одной из самых важных дат этого периода является церковный праздник Медовый Спас, Праздник Преображения или, как его называют в народе — Маковея. В церковном календаре этот праздник носит название Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня.

Отметим, что дата праздника фиксирована — каждый год Медовый спас отмечался 14 августа. Однако с 2024-го года, согласно новому церковному календарю, Маковея в Украине перенесется на 1 августа.

В этот день принято приносить в храм для освящения мед нового сбора, мак, лекарственные травы, а также нужно собирать медовый урожай. Также на Медовый Спас принято печь медовые пряники, лепешки. В них можно добавлять мак.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые картинки и открытки с праздником на украинском языке, чтобы вы могли поздравить своих близких и друзей с Медовым Спасом (Маковеем).

Поздравления с Медовым спасом 2023: картинки и открытки

Отметим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с религиозными праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада Украины официально перенесла даты некоторых праздников. По-новому украинцы будут праздновать Рождество и не только.