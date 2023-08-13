Ці способи убережуть від антибіотиків: як почистити курку від "хімії"

Для таких способів не потрібні якісь спеціальні засоби

Курка – чи не найлегше у приготуванні м’ясо. До того ж страви виходять соковитими, ароматними та дієтичними. Що може бути краще за смачні котлети?

Але ми не можемо бути впевненими у якості магазинного м’яса – у ньому можуть бути антибіотики. Як мінімізувати шкідливий вплив накопичених у курятині речовин на наш організм, розповімо разом із "Жіночим світом". Звичайно, очистити м’ясо від усіх гормонів і медикаментів не вийде, але все ж таки від більшої частини токсинів можна позбутися.

Способи очищення курки від антибіотиків

Варіть курку кілька разів. Відваривши курячу тушку вперше, вилийте курячий бульйон. Якщо курка не вирощена вдома, жодної користі від цього бульйону ви не отримаєте. Максимум він просто не нашкодить організму.

Не готуйте курку цілком і позбавтеся всіх нутрощів. Уважно витягніть нирки та печінку, в яких накопичується найбільше токсинів. Видаліть курячу шкіру і лише після цього розпочинайте приготування.

Антибіотиків у курці можна позбутися за допомогою розчину. Для приготування на 1 л чистої води 2 ст. л. солі та сік половини лимона. У такому розчині замочіть курку щонайменше на 2 години. Після цього злийте стару воду, зробіть новий розчин та знову замочіть птицю на 2 години.

Можна вимочити м’ясо в мінеральній воді – це не лише зменшить кількість антибіотиків та гормонів у курці, а й розм’якшить її. Після тривалого замочування можете сміливо починати приготування курячої грудки – у вас вийде неперевершена страва.

Приготуйте з очищеного м’яса курку в хлібі за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!