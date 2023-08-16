Смажитимете і взимку: секрети заморозки кабачків від досвідчених кулінарів

Способи заморозки залежать від того, що ви готуватимете з кабачків

Більшість вважають кабачки "літнім" овочом. Кулінари навіть не намагаються запастись їм на зиму — сезон минув, і все, прощайте улюблені кабачки французькою.

Однак при правильному підході заморожені кабачки анітрохи не відрізняються за смаком від свіжих. Разом із "Важливо знати" розповімо, як насолоджуватися кабачковими оладками навіть на Новий рік!

Як заморозити кабачки на зиму

Перед заморожуванням подумайте, що ви плануєте робити з ними після розморожування. Для любителів млинців і оладок краще підійде один спосіб, для рагу або дитяче харчування — інші способи.

У будь-якому випадку вони пролежать у морозилці цілістю та безпекою всю зиму. Однак розморожувати і згодом використовувати їх буде набагато простіше, якщо організувати до початку заморозки. Перед процесом заморожування підготуйте кілька поліетиленових пакетів, контейнер та запас харчової плівки.

Як заморозити кабачки кубиками

Такий спосіб підійде насамперед любителям кабачкових рагу. Спочатку овочі наріжте сантиметровими кубиками і бланшуйте їх у несоленому окропі 2–3 хвилини. Кабачки злийте на друшляк і одразу залийте їх холодною водою з кубиками льоду. Коли овочі охолонуть, перекладіть їх на вафельний рушник і дайте просохнути.

Просушені кубики перемістіть на підстелений харчовою плівкою піддон і залиште їх в морозилці на 4 години при температурі в 20 градусів морозу. Після цього пересипте їх у щільний пакет із зип-застібкою, герметично закрийте і відправте в морозилку.

Так само можна заморозити і кабачки кружальцями. Так їх буде набагато зручніше обсмажувати в клярі після розморожування.

Як заморозити натерті кабачки

Цей спосіб ідеальний для тих, хто любить кабачкові оладки. Натріть овочі на великій тертці, видаліть непотрібну рідину. Кабачки перекладіть у щільні пакети із зип-застібками, видаліть повітря та відправте в морозилку.

Як заморозити кабачкове пюре

Наріжте кабачки, відваріть їх у несолоній воді і за допомогою блендера перебийте в однорідну кашку. Коли пюре охолоне, розкладіть його у форми для льоду та дайте полежати у морозилці 4 години при 20 градусах морозу. Перекладіть їх у зип-пакети та відправте в морозилку.

У це складно повірити, але із заморожених кабачків можна приготувати навіть чудові котлети за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь улюбленими кабачками цілий рік.