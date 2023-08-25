Ви не знали про цей спосіб: рецепт, з яким кукурудза вийде божественно смачною

Ви могли не знати про цей спосіб приготування

Ми розповідали, як смачно запекти молоду кукурудзу у фользі. Тепер ділимось простим способом приготування цього сезонного продукту методом варіння.

Разом з Food.Oboz розповідаємо, що додати у воду під час варіння, щоб кукурудза вийшла ніжною та м'якою. З цим способом кукурудза не буде жорсткою, твердою, і не втратить свої смакові властивості.

Як правильно варити кукурудзу

Досвідчені кулінари радять покласти у воду для кукурудзи зовсім трохи вершкового масла. Це створить для зерняток "масляну ванну". Кінцевий результат приємно здивує – овоч буде дуже ароматним.

Щоб зварити кукурудзу в маслі, очищені качани покладіть у каструлю, залийте водою та залишіть у такому вигляді на деякий час. Каструлю з водою поставити на вогонь. Коли закипить, додати до води шматочок вершкового масла. Варити ще 20-30 хвилин, а за 5 хвилин до готовності — додати сіль.

Час приготування орієнтовний — він залежить від свіжості та молодості вашого овоча. Також ми ділились рецептом кукурудзи, з яким вона вийде, як на одеському пляжі.