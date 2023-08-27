Допоможе один предмет: як прискорити варіння картоплі у мундирі

Цікавий спосіб, що прискорює приготування бульб

Картопля в мундирі — смачний гарнір до найрізноманітніших страв та важливий інгредієнт багатьох салатів. Однак, на приготування потрібно витратити багато часу.

Кулінари вигадали цікавий спосіб, за допомогою якого картопля можна зварити швидше. Разом із "ТСН" розповімо про нього.

Як можна швидко приготувати картоплю в мундирі

У це складно повірити, але вам допоможе звичайна зубочистка. Перед тим, як відправити картоплю в киплячу воду, просто проткніть її зубочисткою в кількох місцях. Завдяки маленьким дірочкам картопля звариться набагато швидше.

Ви помітите, що час варіння картоплі у такий спосіб зменшиться на 10-15 хвилин. Цей спосіб допоможе вам готувати швидше.

Чому потрібно брати саме зубочистку

Дехто вважає, що замість зубочистки бульби можна проколоти вилкою або ножем, вважаючи, що лайфхак спрацює і в такому разі. Зазвичай картопля звариться швидше, але ви не зможете використовувати її для салату чи іншої страви.

Все просто. В цьому випадку дірочки вийдуть занадто великими й під шкірку овочів потрапить занадто багато рідини. Тому картопля стане рідкою і може сильно розваритися.

Приготовлену таким способом картоплю додайте в "літнє" олів’є за рецептом "Телеграфа". Готуйте та їжте із задоволенням!