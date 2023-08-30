Чоловік більше не знадобиться: як без зусиль відкрити банку із закруткою

Все, що потрібно, є під рукою

Що може бути краще взимку, ніж похрумтіти улюбленими консервованими огірками Досвідчені кулінари із задоволенням консервують весь сезон, щоб потім взимку ласувати смакотою.

Любителі таких закусок знають, що консервування в банках із закрутками набагато зручніше, ніж закочення ключем — для цього не потрібні особливі навички та девайси. Та й більшість готових консервів у скляній тарі продаються саме у закрутках. Однак, щоб відкрити таку банку, часто потрібно витратити чимало зусиль. Як відкрити банку за допомогою хитрощів, розповімо разом із "РБК-Україна".

Як просто відкрити банку із закрутками

Для першого способу вам знадобиться шматок щільного "армованого" скотчу. Закріпіть його на кришці та зробіть свого роду важіль. Коли ви за нього смикнете, банка відкриється.

Ще один із варіантів простого відкриття банки — за допомогою миски з водою. Налийте в глибоку місткість гарячої води, переверніть і занурте кришкою донизу, потримайте кілька хвилин. Після цього кришка має відкритися.

Постукайте по кришці дерев’яною лопаткою з усіх боків. Робіть це обережно, щоб не пошкодити банку. Потім спробуйте відкрити – це має бути набагато легше.

Для наступного способу натягніть на кришку гумку для грошей і надягніть на руку гумову рукавичку. Це створить зчеплення, що допоможе відкрити банку.

Відкрити банку можна за допомогою фена. Просто прогрійте кришку з різних боків гарячим потоком повітря. Щоб не обпалити руку, візьміть папір чи рушник та відкрийте банку.

"Телеграф" раніше розповідав також про трюки, які допоможуть відкрити банку. Спробуйте все та виберіть найзручніший!