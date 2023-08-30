Хитрість, підглянута у ресторані: як швидко зварити картоплю

З цим секретом ви зварите овоч за хвилини

Картопля – універсальний гарнір. Смачна пюрешка відмінно доповнить основні страви з м’яса, риби чи овочів.

На приготування пюре може піти багато часу. Однак бувають ситуації, коли страву потрібно приготувати швидко. "РБК-Україна" розповідає про просту кулінарну хитрість, як швидко зварити картопляне пюре, якщо гості вже на порозі. Цей лайфхак допоможе прискорити варіння картоплі в 2-3 рази, не докладаючи особливих зусиль

Як швидко зварити картоплю

Швидко зварити картоплю дуже просто. Для необхідного результату вам потрібно зробити лише три кроки.

Коренеплоди очистьте від шкірки. Залежно від розміру картоплі розріжте його на 4-6 частин,

Помістіть підготовлену картоплю в каструлю, посоліть і відразу залийте окропом — у цьому випадку картопля збереже максимум корисних властивостей. Води потрібно стільки, щоб картопля була злегка покрита.

Потім у каструлю додайте невеликий шматочок вершкового масла. На поверхні утворюється плівка, завдяки якій гарнір приготується вдвічі швидше і набуде приємного вершкового смаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити варіння картоплі у мундирі. Готуйте швидко та із задоволенням!