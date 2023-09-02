Цими хитрощами користуються кухарі дорогих ресторанів: як натерти буряк і не забруднити руки

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Ми не уявляємо улюблену "Шубу" без натертого буряка. Та й взагалі подрібнений овоч нам потрібен для приготування різних страв.

Багато кулінарів не дуже люблять процес натирання буряка на тертці – це досить трудомісткий процес, після якого потрібно буде довго та ретельно відмивати забруднені руки. Як спростити це, розповімо разом з Рixelinform.

Як натерти буряк і не забруднити руки

Спосіб, який точно багатьом подобається — це використання рукавичок. Так, вони не убезпечать саму тертку від забруднень, але ваша шкіра залишиться чистою. При подрібненні буряка можна використовувати звичайні тонкі рукавички при подрібненні буряка.

Ще один простий спосіб полегшити цей складний процес — використовувати при натиранні найдешевше рослинне масло. Обробіть з її допомогою терку, після чого натріть на ній буряк. Відмити після процесу подрібнення кухонний посуд буде набагато простіше.

Життя багатьох кулінарів спрощує лимонний сік та оцет. Вони допоможуть убезпечити тертку від забруднень. Але після такої процедури обов’язково добре вимийте руки та нанесіть крем.

До речі, якщо у вас терка перестала бути гострою, заточіть її за допомогою лайфхаків "Телеграфа". Це заощадить вам гроші!