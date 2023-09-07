Як готують каву бариста вранці: секрети приготування бадьорого напою

Не всі знають про цих лайфхаки

Кава — один із найпопулярніших напоїв у світі. Він давно вже перестав вважатися суто "ранковим": його п’ють на сніданок, в обід і вечерю, на каву запрошують і призначають ділові зустрічі.

Однак не кожен знає, як правильно заварити каву, адже на це може вплинути помел кави або тип кавоварки. З цими тонкощами розберемося разом із "УНІАН".

Як заварювати правильно каву в турці

Мабуть, це найпоширеніший спосіб заварювання кави вдома. Головні правила приготування напою:

у турці можна заварювати каву як холодною (так ви отримаєте більш насичений смак), так і гарячою водою (тоді напій матиме м’якіший смак);

для ніжного смаку під час приготування напою в турці можна додати шматочок вершкового масла;

не соромтеся додавати улюблені прянощі;

для більш насиченого смаку тричі зніміть напій з вогню, коли пінка підійматиметься;

гуща осяде швидше, якщо в готову каву додати ложку холодної води.

Як правильно готувати каву в чашці

Цей спосіб актуальний для тих, у кого відсутній спеціальний девайс. Готувати такий напій легко:

засипте в чашку мелену каву;

залийте в чашку окріп до самих країв — у вас має утворитися густа кавова шапка;

зачекайте чотири хвилини, обережно перемішайте, зніміть пінку та насолоджуйтесь.

Врахуйте, що кава дрібнішого помелу даватиме напою більше гіркоти. Якщо вагаєтесь, можете спробувати заварити в чашці кави різних помолів та вибрати улюблений варіант.

Як приготувати розчинну каву

Готувати його значно легше. Однак розчинна кава може бути кислою через особливості її хімічного складу. Щоб його забрати, розчиніть каву в невеликій кількості холодної кип’яченої води, а потім додайте окріп.

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