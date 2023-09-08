Так нарізають цибулю в дорогих ресторанах: приголомшливий трюк

Вам знадобиться кілька "помічників"

У сезон заготівель на зиму та приготування овочевих страв практично кожен кулінар стикається з проблемою нарізки великої кількості овочів. Особливо неприємний процес подрібнення цибулі – з ним хочеться розправитися якнайшвидше.

Разом із Ukr.Media розповідаємо, як можна прискорити цей процес. Вам потрібно буде замінити ніж двома несподіваними кухонними приладами.

Як швидко нарізати цибулю для страв

Винахідливі кулінари використовують для процедури подрібнення цибулі вилку та овочечистку! Причому останній пристрій пропонуємо використовувати зовсім не для очищення цибулі, а для того, щоб нарізати овоч.

Попередньо цибулю необхідно очистити від лушпиння і наколоти на вилку. Це робиться для того, щоб кругла цибулина не ковзала і не котилася, а ви не порізали свої пальці. Далі потрібно притиснути цибулю до обробної дошки та легко і дуже швидко нашаткувати цибулю тонкими кільцями. Цей спосіб дозволяє нарізати тонкі, практично прозорі слайси.

Якщо потрібні товстіші кільця, досить просто сильніше натискати на овочечистку під час нарізування. Можна попередньо розрізати навпіл цибулину – тоді можна отримати тонкі смужки, а не кільця.

Цибулю таким чином можна нарізати прямо в страву, що готується. Тож ви ще більше прискорите процес.

З цибулі пропонуємо приготувати приголомшливий шашлик цибулини за рецептом "Телеграфа". Пробуйте та насолоджуйтесь!