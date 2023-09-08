Ви викинете всі огірки: популярні помилки у консервуванні

Так не можна маринувати чи солити огірки

Щоліта ми консервуємо огірки, щоб взимку поласувати хрусткою закускою. У цьому процесі важливе все: і рецепт, і інгредієнти, і спосіб консервування.

Іноді навіть у найдосвідченіших банки здуваються, стріляють, а розсіл каламутніє. Разом з "РБК-Україна" розповімо про найпопулярніші помилки консервації та як їх уникнути.

Основні помилки у консервуванні огірків

Неправильна стерилізація банок та кришок. Огірки будуть добре стояти, якщо ви добре вимиєте з мийним засобом банки й кришки, сполоснете водою, а потім простерилізуєте їх. Якщо цього не робити, консервація може бути зіпсована через попадання патогенних бактерій чи грибків.

Солити або маринувати огірки водою з крана не рекомендується — вона може вплинути на смак консервації. Краще використовувати бутильовану чи очищену спеціальними фільтрами воду.

Якщо ви використовуєте класичні одноразові кришки, важливо, щоб вони були новими – гумка на кришках з часом розсихається і призводить до нещільного прилягання. Несправний ключ також може спричинити розгерметизацію банок.

Щоб цього не сталося, завжди перевертайте банки вгору дном після того, як закриєте їх. У такому положенні їх слід тримати до повного остигання.

Для пружності куплених овочів дайте їм постояти в холодній воді 4-8 годин — тоді вони вийдуть хрусткими. Таку процедуру можна пропустити, якщо огірки щойно з городу.

Для консервування використовують молоді огірки із чорними голочками. Гладкі огірки — салатний сорт, який не підійде для таких цілей. Не беріть овочі, що переросли, неправильної форми або гіркі.

Білий наліт на квашених огірках виникає через помутніння розсолу. Щоб запобігти йому, варто добре вимити всі інгредієнти, а також вимити та простерилізувати банки. Для закручування банок варто дотримуватися рецепту, обов’язково прокип’ятити розсіл двічі та використовувати справний ключ для закручування банок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна зберігати консервацію. Готуйте та зберігайте смачну закуску на зиму правильно!