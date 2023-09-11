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Посуд буде як новенький: як очистити чашки від кавового та чайного нальоту

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Посуд буде чистим одним рухом руки
Посуд буде чистим одним рухом руки. Фото Pexels

Це легко та просто

Всі ми любимо поласувати кавою, що бадьорить, або побалувати себе домашньою випічкою з чаєм. Проте улюблені напої залишають сліди на чашках.

Навіть частий догляд за чашками не убезпечить їх від нальоту. Разом із 24 Каналом розповімо, як позбутися нальоту на посуді. З цими порадами навіть білий посуд стане як новенький.

Як позбутися нальоту на посуді

Один із найдієвіших продуктів — харчова сода. Нанесіть невелику кількість її на губку, протріть посуд і наліт швидко зникне. Однак будьте обережними: сода може дряпати поверхню чашки та наліт з кожним разом видалятиметься все важче. Якщо посуд не дуже брудний, можна розвести соду в невеликій кількості води.

Вам також допоможе столовий оцет. Нанесіть його на ватний диск або целюлозну губку і протріть забруднення на посуді. Наліт спочатку стане світлішим, а потім зникне. Позбутися специфічного запаху оцту можна, ретельно промивши чашку під теплою водою.

Для наступного способу вам потрібно 1-2 чайні ложки лимонної кислоти та лимонного соку – можете використовувати концентрат або вичавити з лимона. Розподіліть цю суміш по всій поверхні посуду і залиште на кілька хвилин, потім протріть губкою і змийте теплою водою.

Один з найпростіших і педантичних способів — зубна паста. Нанесіть її на забруднені місця чашки, протріть і змийте водою. Можна також залишити пасту на кілька хвилин – тоді наліт краще очиститься.

Ще один дієвий продукт – зелений чай. Залийте його окропом так, щоб вода майже виплескувалась з чашки, залиште на 30 хвилин і добре промийте посуд губкою. Однак пам’ятайте, що цей метод не впорається з кавовим нальотом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити застиглий на посуді нагар. Ви це зробите легко та просто.

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#Посуд #Лайфхак