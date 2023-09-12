Ви всі помилялися хоча б раз: секрети ідеальних дерунів

Деруниготуються лише так!

Хрумкі деруни — це одна з найулюбленіших серед українців страв з картоплі. Їх люблять і дорослі, і діти. З мінімальної кількості інгредієнтів виходить дуже ситна та смачна страва.

У класичному рецепті дерунів вказується лише картопля, цибуля, сіль, перець. Однак кожен кулінар доповнює страву улюбленими продуктами. Разом з "РБК-Україна" розповімо, що не варто додавати до дерунів, щоб не зіпсувати їхнього смаку.

Які продукти краще не додавати при приготуванні дерунів

Кулінари радять відмовитися від будь-якого виду борошна. При правильному приготуванні страви вона просто не знадобиться.

Для пишноти дерунів замініть цей інгредієнт на манку. На 1 кг натертої картоплі буде достатньо 2 столові ложки крупи.

Не варто додавати в деруни багато яєць. Безумовно, смак смаку вони не зіпсують, але насиченості картоплі вже не буде. Для досягнення необхідної консистенції достатньо буде лише 1 яйця.

Все-таки поекспериментувати зі складом дерунів небагато можна. Смак страви може покращити зелень – щіпка базиліка, петрушки чи кропу, а чорний мелений перець можна замінити паприкою.

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