Опритомнієте, коли з’їсте всю банку: як покращити смак солоних огірків

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Мариновані огірки – це чудова закуска. Зробивши запаси, взимку ви зможете насолодитися збалансованим смаком, апетитним зовнішнім виглядом, унікальним ароматом та фірмовим хрускотом.

На сьогоднішній день існують сотні рецептів маринованих огірків. Хтось додає в маринад гірчицю, хтось — насіння кропу. Є рецепти з додаванням меду, селери, кореня хрону і навіть соєвого соусу. У кожного кулінара свої хитрощі для поліпшення смаку огірків. Разом з Рixelinform розповімо про деякі з них.

Як покращити смак маринованих огірків

У цьому вам можуть допомогти листя смородини. Часто досвідчені кулінари додають по кілька штук у банку для того, щоб овочі виходили ароматними, насиченими та хрусткими. Якість ваших заготовок від цього лише помітно виграє.

Перець чилі — неймовірно корисний продукт, який далеко не всі кладуть у банку з огірками. Даремно: від одного маленького перчика вся банка овочів не стане гострою, проте смак значно покращиться.

Калина — ще один не дуже популярний у маринуванні продукт, який зробить вашу заготівлю смачною. Спробуйте додати кілька листочків у банку — і огірки стануть неймовірно хрусткими.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно обрізати кінчики огірків під час засолювання. Ці маленькі хитрощі впливають смак закуски.