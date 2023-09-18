Вам допоможе копійчаний засіб: як вибрати ковбасу без "хімії"

Запам’ятайте ці кілька ознак

Ковбаса – дуже частий гість на столі в українців. Ми любимо їсти її просто з хлібом або використовуємо як інгредієнт у стравах.

До вибору ковбаси в магазині потрібно підходити уважно — хочеться купити якісний продукт із гарним складом. Разом із "УНІАН" розповімо, як вибрати хорошу ковбасу.

Як вибрати якісну ковбасу

Звертайте увагу на ціну і не женіться за дешевим продуктом. Хороша ковбаса не може коштувати дешевше за м’ясо, адже саме з м’яса вона і складається.

Напис на лицьовій стороні упаковування "зроблено за ГОСТом" може бути маркетинговим ходом. Про стандарти виробництва має бути зазначено на зворотному боці.

Зверніть увагу на склад ковбаси : у продукті допускається лише наявність тільки м’яса, сала, спецій та нітрит натрію (антибактеріальна добавка). М’ясо має бути на першому місці, причому не просто "свинина", а сортове м’ясо.

У складі якісної ковбаси не повинно бути комплексних харчових добавок, карагенану, камеді, крохмалю, сої. Їхня наявність говорить про економію виробника на ямсі.

Краще не купувати ковбасу, у складі якої вказано "твариний білок" без уточнення виду м’яса. Це можуть бути шкіра, хрящі, жили та інші м’ясні відходи.

Краще відмовитись від покупки, якщо у складі є м’ясо механічного обвалу у складі. Його отримують шляхом перемелювання цілого каркасу курки разом із кістками, шкірою та сполучними тканинами.

Глутамат натрію або Е621 не потрібний у якісній ковбасі. Ця добавка свідчить про сумнівний склад.

Натуральна ковбаса повинна мати сірий колір, тому обережно ставтеся до ковбаси з яскравим кольором. А ось сиров’ялені ковбаси, навпаки, повинні мати насичений темний колір — це свідчить про наявність у складі конини або яловичини.

Оболонка ковбаси повинна щільно прилягати до продукту та повинна бути рівною. Виняток — копчена ковбаса: її поверхня зморшкувата.

Неїстівна оболонка ковбасних виробів часто ознака невисокої якості. Але це залежить від виробника.

На сиров’яленій та сирокопченій ковбасі допустимо білий наліт. Також є окремі види ковбас із благородною пліснявою. Однак у решті випадків ковбасу з нальотом купувати не можна.

Краще не купувати ковбасу, якщо склад написаний дрібно та нерозбірливо, і його важко прочитати. Виробникам якісного продукту нема чого приховувати.

Якщо у ковбасі є сало — воно має бути білого кольору. Якщо є жовтизна — краще відмовитись від такої покупки.

Перевірити якості вареної ковбаси можна за допомогою йоду. Капніть трохи йоду на ковбасу: якщо пляма стане синьою — у ковбасі дуже багато крохмалю. На якісній ковбасі йод залишиться коричневим.

Лікарську ковбасу можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Ви будете впевнені у її складі.