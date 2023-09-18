Змахніть іній та киньте на сковороду: як правильно готувати заморожені котлети

Приготувати заморожені котлети можна швидко та просто

Багато кулінарів заготовляють про запас улюблені котлети та прибирають їх в морозилку. Ті, хто цього не робить, купують напівфабрикати.

Здається, що приготувати їх легко. Однак часто буває, що при розігріванні заморожених котлет вони перетворюються на кашу. Як не допустити цього, розповідаємо разом із "УНІАН".

Чи потрібно розморожувати котлети перед приготуванням

Цього робити категорично не можна з деяких причин. По-перше, на биточки можуть "набігти" шкідливі мікроорганізми. Самі котлети розваляться і перетворяться на фарш, а при приготуванні такі котлети можуть прилипнути до сковороди. Та й смак після такої процедури може зіпсуватись.

Як правильно посмажити заморожені котлети

Для початку розігрійте на сухій чавунній або антипригарній сковороді олію. Самі котлети дістаньте з упакування та заберіть іній.

Далі викладіть котлети в олії та смажте їх до скоринки з одного боку. Після цього переверніть биточки, зробіть вогонь менше і смажте їх до готовності під кришкою.

Із заморожених котлет у паніруванні іній можна не прибирати. Це призведе до порушення шару панірування та деформації структури самого напівфабрикату.

Час приготування котлет напівфабрикатів залежить від виду м’яса. Індичка готується 8 хвилин, курка – 10-12 хвилин, а свинина та яловичина – 20 хвилин. Заморожені рибні битки готуються близько 15 хвилин.

Їхню готовність можна перевірити зубочисткою, проткнувши котлету. Сік усередині має бути прозорим, м’ясо – світло-білим, а не червоним зі слідами крові.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заморозити котлети. Це суперспосіб у плані економії часу