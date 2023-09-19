Ви зробите це простіше, ніж у найсміливіших фантазіях: як відкрити кокос на раз-два

Ви не розіллєте воду і не поранитеся

Кокоси повільно захоплюють кулінарний світ. Ми із задоволенням п’ємо їхній сік, додаємо стружку в улюблені оладки та кокосове молоко в каву. Кокос робить будь-яку страву ще смачнішою.

Що робити, якщо ви купили кокос, але його потрібно якось відкрити? Разом із "УНІАН" розповідаємо, як це легко зробити за допомогою підручних предметів

Як відкрити кокос ножем

Це один із найпопулярніших способів розв'язання проблеми в домашніх умовах. Тільки не ріжте горіх! Просто візьміть кокос в одну руку так, щоб його "вічка" дивилися у бік зап’ястя або пальців, підставте під горіх глибоку миску. В іншу руку візьміть ніж і тупою стороною леза відбивайте плід по периметру, повертаючи його в руці. Коли плід розколеться навпіл, кокосова вода виллється у підставку.

Можна спочатку злити воду з кокоса, а потім розколоти. Для цього проткніть найбільше "вічко" на кокосі за допомогою штопора або шила, злийте з кокоса воду. Далі просто розколіть кокос за допомогою ножа, як ми розповідали раніше.

Як швидко відкрити кокос за допомогою молотка

Для цього потрібно злити кокосову воду, а сам плід загорнути у рушник. Покладіть на рівну поверхню і стукніть кокос молотком — плід розколеться на кілька частин.

Як відкрити кокос без молотка та ножа

Якщо розколоти кокос описаними вище способами не виходить, вам допоможе духовка. Розігрійте її до 190°C, з кокоса злийте воду, покладіть на деко і відправте на 10 хвилин в духовку. Через вказаний час на плоді з’явиться тріщина. Горіх візьміть у руку і стукніть (можна ножем) — кокос просто розколеться, а ви досягнете своєї мети. Якщо через 10 хвилин тріщина не з’явилася, потримайте кокос у духовці, перевіряючи кожні 2 хвилини.

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