Ходіть на ринок завжди із зубочисткою: як вибрати якісне м’ясо

Виявляється, все легко та просто

М’ясо – важливий продукт на нашій кухні. Саме тому багато людей ставлять питання, як вибрати якісне м’ясо без "хімії". Адже навіть якщо перед вами м’ясо із нормальним кольором та формою, воно може бути підробкою з великою кількістю шкідливих добавок.

Разом з "УНІАН" розповімо, як вибрати якісне м’ясо та не викинути гроші за поганий продукт. Зробити це можна легко і навіть не відходячи від прилавка

Як визначити свіжість м’яса

При покупці м’яса завжди звертайте увагу на запах продукту. Нормальне м’ясо не пахне нічим, окрім м’яса. Ви не повинні чути запахів кислоти, гнилі плісняви.

Обов’язково доторкніться до м’яса — воно не повинно "приставати" до рук. Якщо продукт липкий, то він зіпсувався.

Візьміть шматок м’яса до рук і натисніть на нього пальцем. На свіжому м’ясі вм’ятина швидко розгладиться, а на продукті сумнівної якості слід від натискання нікуди не подінеться.

Як визначити якість м’яса за допомогою зубочистки чи сірника

Попросіть продавця відрізати вам маленький шматочок м’яса. Візьміть його в руки, наколи на зубочистку або сірник і підпаліть.

Неякісне або зіпсоване м’ясо почне пінитися, пускати сік темного кольору, а то й зовсім неприємно пахнути гниллю. Ця хитрість допоможе вам визначити якість продукту, який вам намагаються продати.

Купили м’ясо? Тоді приготуйте з нього шашлик за рецептом "Телеграфа". Смачного!