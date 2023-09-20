Вам знадобиться хвилина часу: як швидко зварити макарони

Швидкий спосіб для найзайнятіших

Макарони – це проста страва, яку можна приготувати з фаршем, тунцем, м’ясом, тушонкою, сиром або філе. На їхнє приготування зазвичай йде 8-10 хвилин.

Здавалося б, прискорити процес варіння макарони абсолютно неможливо. Але хитрі кулінари вигадали неймовірний спосіб, завдяки якому макаронні вироби можна зварити рівно за одну хвилину. Якщо ви думаєте, що це неможливо, спробуйте приготувати вермішель із хитрістю від Рixelinform. Вона стане в пригоді людям, яким ніколи чи не хочеться довго готувати.

Як зварити макарони за 1 хвилину

У глибоку місткість із холодною водою висипте макарони. Залиште продукт у рідині щонайменше на годину.

Через вказаний час вермішель відкиньте на друшляк. Вологі макарони відправте в каструлю з окропом і залиште на 60 секунд. Рівно за хвилину гарнір буде готовий. За своїми смаковими якостями макарони будуть такими ж, як приготовані звичайним способом.

Таке замочування прискорює варіння вермішелі у кілька разів. Якщо ви залишите макарони у воді на ніч, смачний сніданок приготуйте у рази швидше.

Раніше ми розповідали, як визначити якість макаронів. Ви можете зробити це за секунду.