Вдарте її об стіл: хитрий трюк у поводженні з капустою спростить вам життя

Багато хто використовує ніж, та наш спосіб — в рази швидший

Ми розповідали, які продукти не варто зберігати в холодильнику. Тепер ділимось лайфхаком, який значно спростить вам обробку і підготовку цвітної капусти.

Цей продукт дуже корисний. З нього можна приготувати масу поживних та апетитних страв. Але для підготовки качана його слід спершу розділити на суцвіття. На Pixelinform розповіли, як зробити це значно швидше.

Розділити качан на суцвіття, загалом, не складно. Зазвичай його обрізають ножем. Однак, якщо не мати належної вправності, цей процес може затягнутися надовго.

Але є простий спосіб, завдяки якому вам вдасться легко впоратися з поставленим завданням. Для цього не знадобиться нічого, окрім харчової плівки.

Щоб швидко отримати акуратні суцвіття цвітної капусти, необхідно загорнути качан у харчову плівку. Після цього беремо капусту та кілька разів сильно вдаряємо качан об тверду поверхню – стіл для цього підходить якнайкраще.

Залишилося лише позбутися плівки і переконатися в успішному результаті операції. Ви побачите, що капуста розділилась на акуратні суцвіття, а стовбур залишився окремо. Також ми розповідали, що додати у картопляне пюре, щоб вийшло смачніше.