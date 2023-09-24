Просто сходіть на ринок із запальничкою: як відрізнити натуральний сир від підробки
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Ми зібрали головні ознаки натурального сиру
З сиру або з сиром можна приготувати дуже багато смачного. Його додають у супи, готують із сиром холодні та гарячі закуски, салати, гарніри, сирні запіканки, пироги, десерти та напої. Страви з сиру різноманітні так само як і його сорти.
Однак знайти якісний сир на прилавках неймовірно складно. Іноді у складі максимум замінників. Як відрізнити натуральний твердий сир від сирного продукту, розповімо разом із "УНІАН".
Головні ознаки якісного сиру
Для виробництва 1 кг сиру потрібно близько 11 л молока. Тому перша і найпростіша ознака якісного сиру — ціна. Якщо перед вами продукт із низькою ціною, можливо, молоко в ньому замінили дешевою пальмовою олією.
Обов’язково дивіться склад продукту. У ньому не повинно бути сої, пальмової або будь-якої іншої олії, сухого молока, стабілізаторів та консервантів або будь-яких харчових добавок.
Справжній сир готують із трьох інгредієнтів — молока, закваски та сичужних ферментів, а будь-які додаткові продукти вже перетворюють сир на сирний продукт.
Спробуйте сир на смак — якісний продукт радуватиме вас посмаком 5-7 хвилин. Сирний продукт ви відчуватимете довше через ароматизатори та харчові добавки, а пальмова олія у складі такої підробки змусить вас випробувати спрагу і почуття сухості в роті.
Натисніть на шматок сиру пальцем. Якщо ви побачите краплі рідини та вм’ятину – у його складі є рослинні олії та інші добавки.
Як перевірити якість сиру
Ви можете це зробити за допомогою запальнички. Відріжте шматочок сиру і піднесіть його під полум’я запальнички. Якщо сир розплавиться миттєво — це говорить про хорошу якість.
Для перевірки якості продукту капніть йодом на шматок сиру. Якщо він посиніє – усередині є крохмаль, а у складі продукту є добавки.
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