Просто сходите на рынок с зажигалкой: как отличить натуральный сыр от подделки

Мы собрали главные признаки натурального сыра

Из сыра или с сыром можно приготовить очень много всего вкусного. Его добавляют в супы, готовят с сыром холодные и горячие закуски, салаты, гарниры, сырные запеканки, пироги, десерты и напитки. Блюда из сыра разнообразны так же, как и его сорта.

Однако найти качественный сыр на прилавках невероятно сложно. Иногда в их составе максимум заменителей. Как отличить натуральный твердый сыр от сырного продукта, расскажем вместе с "УНИАН".

Главные признаки качественного сыра

Для производства 1 кг сыра требуется около 11 л молока. Поэтому первый и самый простой признак качественного сыра — цена. Если перед вами продукт с низкой ценой, возможно, молоко в нем заменили дешевым пальмовым маслом.

Обязательно смотрите на состав продукта. В нем не должно быть сои, пальмового или любого другого масла, сухого молока, стабилизаторов и консервантов или любых пищевых добавок.

Настоящий сыр готовят из трех ингредиентов — молока, закваски и сычужных ферментов, а любые дополнительные продукты уже превращают сыр в сырный продукт.

Попробуйте сыр на вкус — качественный продукт будет радовать вас послевкусием 5-7 минут. Сырный продукт вы будете чувствовать дольше из-за ароматизаторов и пищевых добавок., а пальмовое масло в составе такой подделки заставит вас испытать жажду и чувство сухости во рту.

Надавите на кусок сыра пальцем. Если вы увидите капли жидкости и вмятину — в его составе есть растительные масла и другие добавки.

Как проверить качество сыра

Вы можете это сделать с помощью зажигалки. Отрежьте кусочек сыра и поднесите его под пламя зажигалки. Если сыр расплавится моментально — это говорит о хорошем качестве.

Для проверки качества продукта капните йодом на кусок сыра. Если он посинеет — внутри есть крахмал, а в составе продукта есть добавки.

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