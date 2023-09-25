Поспостерігали за фахівцями, поділилися з вами: як правильно обробляти курку

Раз-два — і готово

Багато хто купує вже оброблену курку в магазинах. Однак часто це не найкращий варіант — ми не можемо бути впевнені в її якості та свіжості.

Не всі знають, як правильно розрізати курку і тому уникають покупки цілої тушки. Разом із Shuba розповімо, як це роблять справжні фахівці.

Як правильно розрізати курку.

Для цього вам знадобиться лише кілька "помічників". Вам полегшить роботу велика обробна дошка (дерев’яна або пластикова) та гострі кухонні ножиці.

Для початку видаліть нутрощі (якщо вони є), шию та гузку. Тушку ретельно промийте зовні та всередині, просушіть паперовими рушниками.

Курку помістіть на обробну дошку грудкою вгору, гомілки повинні бути спрямовані до вас. Одну ніжку відтягніть від тушки та проріжте шкіру між стегном та тулубом. Стегна відведіть вниз — стегнова кістка повинна вийти із суглоба. Ножем розділіть цей суглоб наскрізь, відокремивши стегенця від тушки. Аналогічно дійте і з другим стегенцем.

Відрізане стегенце покладіть шкірою вниз, розріжте його по лінії жиру між гомілкою і стегном через суглоб, розділяючи на дві частини. Так само обробіть друге стегенце.

Курку переверніть на бік і відтягніть одне крило від тулуба. Зробіть невеликий надріз на зовнішній стороні суглоба, де з’єднується з тушкою. Розріжте і відокремте його від тушки — ви отримаєте крило. Переверніть курку на інший бік і аналогічно відріжте друге крило. За бажанням можете відрізати кінчики крил ножицями.

Переверніть птаха так, щоб грудка виявилася на дошці. Ножицями розріжте ребра вздовж лінії жиру, що проходить діагоналі вгору від кінця хвоста до крила. Те саме зробіть і з іншого боку.

Якщо потрібна грудка на кістки, розріжте її вздовж грудини на дві половини. Щоб отримати філе без кісток, переверніть курку грудкою догори. Розріжте шкіру вздовж центру грудини. Почніть з лівого боку. Вставте ніж у центральний хрящ і відокремлюйте філе від кістки, підрізаючи м’ясо ножем, доки воно не зніметься з кістки. Повторіть з іншою частиною грудки.

Після обробки ви отримаєте дві частини грудки, два стегна, дві гомілки та два крила. Ви можете приготувати з них рагу з куркою та соковитими овочами за рецептом "Телеграфа" відразу або ж відправити в морозильну камеру.