Економна хитрість розумних кулінарів: як зварити яйце, яке розбилося

Навіть у такій ситуації можна викрутитись

Ми розповідали, що означає маркування на яйцях в супермаркеті. Але нерідко, розбираючи покупки, ми помічаємо, що одне або й кілька яєць не пережили транспортування цілими.

Звісно, пошкоджені яйця можна використовувати до будь-якого тіста і навіть посмажити. Але якщо ви зібрались робити, приміром, салат, це може стати проблемою. Але навіть на такий випадок є рішення. Про нього розповіли на ProstoWay.

Найпростіше — якщо яйця розбиті не повністю, а лише мають тріщини. Варити їх потрібно в каструлі з холодною водою, у яку всипали 1 ст. л. кухонної солі. Після закипання варимо 8 хв.

Як зварити розбите яйце

Насамперед, слід ретельно вибрати всі шкаралупки. Потім треба взяти високу скляну склянку та змастити її зсередини олією. Сирі яйця треба перелити у склянку.

Далі склянка ставиться у невелику каструлю з водою. Води потрібно налити на ⅓ висоти склянки. Каструлю ставимо на вогонь — виходить імпровізована водяна баня.

При невеликому кипінні яйця у склянці за лічені хвилини стануть абсолютно готовими. І хоча зовнішній вигляд такого інгредієнту буде непоказним, для додавання в німецький яєчний салат або іншу страву такі яйця чудово підійдуть.