Нарізаємо цибулю без єдиної сльозинки: три способи, які позбавлять популярної проблеми

Ці лайфхаки спростять вам життя

Цибуля – це універсальний інгредієнт, без якого просто неможливо обійтись на кухні. Варіантів використання цибулі є безліч: її можна смачно замаринувати, запекти або підсмажити. Без цибулі складно уявити собі основну страву — овоч надає особливий і неповторний смак та аромат.

Однак перш ніж цибуля потрапить у страву, її потрібно нарізати. Кожен кулінар знає, що це не найприємніший процес: очі починають пекти та сльозитися. Однак є три секрети, які врятують ваші очі від сліз. Разом зі "Знай.UA" поділимося порадами, які допоможуть значно спростити цей процес.

Як нарізати цибулю без сліз

Відкрийте вікно – процес нарізки цибулі при потоці свіжого повітря полегшить процес. Повітря циркулюватиме по кімнаті та допоможе знизити концентрацію речовин, що викликають сльози.

Значно полегшити життя кухарям здатна крижана вода. Просто перед подрібненням потримайте під холодною рідиною і цибулю, ніж, і ваша проблема буде вирішена.

Найбільш дієвим способом вважається морозилка. Очистьте цибулину і покладіть в морозильну камеру буквально на 10 хвилин. Через вказаний час дістаньте овоч – ви зможете нарізати цибулю без сліз.

З цими лайфхаками процес приготування ароматних оладок цибулі за рецептом "Телеграфа" стане легшим. Готуйте та їжте із задоволенням!