Мало хто знає, чим відрізняються кольорові яйця: які вигідніше купувати

Розкриваємо секрети птахофабрик

Ми розповідали, що означає маркування на яйцях в супермаркеті. Тепер ділимось інформацією про те, чим насправді між собою відрізняються курячі яйця різного кольору.

Щодо цього є маса міфів: одні гурмани вважають, що варто обирати продукт зі світлою шкаралупою, інші ж — не сумніваються в тому, що коричневі яйця смачніші. Однак ця суперечка є безглуздою в принципі, пише Pixelinform.

Між білими та коричневими яйцями немає жодної різниці. Відрізняються вони лише кольором, та, у деяких випадках, вартістю.

Від чого залежить колір яєць

Єдина причина особливого забарвлення — "масть" курки, яка його знесла. Птахи з білим пір’ям зносять білі яйця, а з темним — коричневі.

Не існує жодних інших процедур, які начебто впливають на вигляд курячих яєць. Також немає і жодного зв’язку між кольором шкаралупи і властивостями продукту.

І білі, і коричневі яйця відрізняються однаковою енергетичною цінністю, мають ті самі корисні речовини і мікроелементи. І, звісно, на смак вони однаковісінькі.

Таким чином, купувати можна як білі, так і коричневі яйця. Щоправда, у першому випадку ви зможете ще й заощадити, адже часто вони коштують трохи дешевше за коричневі.

Це не змова і не глобальний задум — просто догляд за курми з темним оперенням дорожчий. Також ми розповідали, як вибрати якісний сир.