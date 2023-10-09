З цими хитрощами ваші котлетки завжди будуть соковитими та хрусткими

Розповідаємо, як засмажити смачні котлетки

Ароматні та соковиті, свіжі та гарячі – саме такі котлети мріє приготувати кожен кулінар. Якщо не хочеться подавати до столу сирий фарш у золотистій оболонці, необхідно правильно їх посмажити.

Але як визначити, чи готові битки зсередини так само як і зовні? Разом з "Важно знать" розповімо, як приготувати биточки з хрусткою скоринкою та ніжним фаршем усередині.

Як правильно смажити котлети

Перше правило: завжди слідуйте рецепту. Якщо вказано, що котлети повинні смажити 10 хвилин з кожного боку, то так і робіть. Професійні кулінари рідко помиляються.

Пам’ятайте про ще одне правило. Курячий і рибний фарш зазвичай прожарюється за 6-8 хвилин, а от свинячий і яловичий — за 20-25 хвилин.

Як зрозуміти, що котлети готові

Перший трюк — просто подивитися на колір фаршу на зрізі. Розріжте котлетку: готовий фарш на зрізі буде сірувато-коричневого відтінку без рожевих вкраплень.

Можна також притиснути котлету і подивитися, чи сік витікає і якого він кольору. Якщо рожевий або каламутний сік, то котлети ще не готові та потрібно ще трохи потримати їх на сковороді.

Якщо ви готуєте котлети зі свинини або яловичини, після смаження котлети слід потушити деякий час. Це надасть їм додаткову м’якість та соковитість.

Відмінний спосіб заощадити час і отримати смачний результат — мультиварка. Котлети в ній будуть готові швидше.

Приготуйте з цими лайфхаками найсмачніші та найсоковитіші котлети за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте справжнє задоволення!