Будуть соковитими до самої весни: три надійні способи зберігати яблука на зиму

На зиму можна закладати осінні та зимові сорти

Середньостиглі та пізні сорти яблук цілком реально можуть залишитися свіжими й соковитими до весни. Для цього потрібно їх правильно складувати та стежити за оптимальними умовами зберігання — і тоді ви зможете приготувати з ними найледачіший штрудель з лаваша або найсмачніші яблучні пончики у будь-який час року.

Головне, дотримуватися всіх умов і періодично оглядати закладку фруктів на наявність зіпсованих плодів. Якщо ви не помітили й відправили на зберігання яблуко навіть з невеликим зовнішнім або внутрішнім пошкодженням, воно зіпсується в першу чергу і почне псувати плоди, що лежать поруч. Порадами фахівців сільського господарства зі зберігання врожаю поділився портал Ukr.Media.

Як правильно зберігати яблука на зиму – три способи

Найлегше, як зазначають експерти, зберігати яблука в пакетах із щільного поліетилену:

покладіть у тару плоди;

загальна вага на один пакет має становити близько 1,5 — до 2 кг;

залиште у відкритих пакетах на кілька днів (2-3, не більше) за кімнатної температури;

щільно обтисніть пакети, зафіксуйте ниткою з капрону і покладіть на полиці у льоху.

Пакети не повинні торкатися один одного. Тому укладайте їх через деяку відстань. Як повідомляється, через 3-4 тижні в них утворюється особливе середовище, яке запобігає псуванню яблук.

Спосіб 2. Також плоди зберігають у ящиках без щілин. Вниз ящика насипають шар піску до 5 см і укладають яблука не дуже щільним шаром, щоб вони не торкалися один одного. Пересипавши їх піском, можна укласти й другий шар. Зберігають у льоху.

Спосіб 3. Використання природного мінералу, який називається вермикуліт та продається в садівницьких відділах. Експерти радять просочити його розчином оцтової кислоти 15-23% та пересипати їм яблука в ящику. Поступово кислота випаровуватиметься з гранул і знезаражуватиме довкілля. Для закладання на зберігання 100 кг яблук знадобиться близько 2-3 кг матеріалу.

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