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Лайфхаки економних кулінарів: як розм’якшити хліб, що зачерствів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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У кожного хоч раз ставалась така неприємність, як черствий хліб
У кожного хоч раз ставалась така неприємність, як черствий хліб. Фото pinterest.com

Способи, про які варто знати

Ми розповідали, як врятувати куряче м’ясо, що "задихнулось". Тепер ділимось лайфхаками, які допоможуть розм’якшити черствий хліб.

У кожного хоч раз була така ситуація — ви придбали буханець хліба, але вдома забули загорнути його в пакет. І вже за кілька годин хліб перестає бути смачним і м’яким, а перетворюється на малоапетитні сухарі. Але є кілька способів, які допоможуть врятувати улюблений продукт. Про них розповіли на Pixelinform.

Мікрохвильовка

Можна нарізати хліб на шматочки та скласти їх в целофановий пакет. Вистачить відправити пакет відправити в мікрохвильову піч всього на 30 секунд.

Духовка

На шматочки хліб слід побризкати водою та відправити їх в духовку. Хліб повинен кілька хвилин провести в духовці при температурі 150 градусів.

Водяна баня

Хліб треба покласти в посудину з кришкою та закрити. Посудину слід поставити у велику каструлю з окропом.

Всі ці способи робочі — просто знайдіть той, що підходить вам якнайкраще. Але при цьому слід враховувати, що всі трюки необхідно застосовувати безпосередньо перед вживанням хліба — адже вже за кілька годин він знову стане черствим. Також ми розповідали, як правильно заморозити баклажани на зиму.

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#Продукти #Хліб #Лайфхак