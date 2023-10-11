Лайфхаки економних кулінарів: як розм’якшити хліб, що зачерствів

Способи, про які варто знати

Ми розповідали, як врятувати куряче м’ясо, що "задихнулось". Тепер ділимось лайфхаками, які допоможуть розм’якшити черствий хліб.

У кожного хоч раз була така ситуація — ви придбали буханець хліба, але вдома забули загорнути його в пакет. І вже за кілька годин хліб перестає бути смачним і м’яким, а перетворюється на малоапетитні сухарі. Але є кілька способів, які допоможуть врятувати улюблений продукт. Про них розповіли на Pixelinform.

Мікрохвильовка

Можна нарізати хліб на шматочки та скласти їх в целофановий пакет. Вистачить відправити пакет відправити в мікрохвильову піч всього на 30 секунд.

Духовка

На шматочки хліб слід побризкати водою та відправити їх в духовку. Хліб повинен кілька хвилин провести в духовці при температурі 150 градусів.

Водяна баня

Хліб треба покласти в посудину з кришкою та закрити. Посудину слід поставити у велику каструлю з окропом.

Всі ці способи робочі — просто знайдіть той, що підходить вам якнайкраще. Але при цьому слід враховувати, що всі трюки необхідно застосовувати безпосередньо перед вживанням хліба — адже вже за кілька годин він знову стане черствим. Також ми розповідали, як правильно заморозити баклажани на зиму.