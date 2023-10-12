Будьте обережні: інгредієнти, які можуть зіпсувати навіть найсмачніший борщ

Вам доведеться викидати першу страву

Ароматний смачний, наваристий борщ чи суп із м’ясом – традиційні українські страви. Для приготування перших страв ми використовуємо стандартний набір інгредієнтів – м’ясо, гриби, овочі, спеції.

Але не завжди перша страва виходить смачною і ми ламаємо голову, чому. Разом із Today розповімо, що може зіпсувати смак страви.

Які продукти можуть безнадійно зіпсувати першу страву

У це важко повірити, але лавровий лист може безповоротно погіршити смак страви. Справа у його специфічному ароматі.

Звичайно, варити супи та борщі з лавровим листом можна, але додавати його потрібно з обережністю. Краще використовувати для перших страв саме листя, а не порошок – то ви не додасте зайвого.

Також зауважте, що лавровий лист слід вийняти через 10-15 хвилин після додавання. В іншому випадку перша страва може гірчити. "Лаврушка" може придушити природний смак ніжного м’яса в курячому бульйоні.

Оцет також може безнадійно зіпсувати смак борщу чи супу. Краще замінити його лимонним соком чи помідорами, пропущеними через прес.

У процесі варіння м’ясного бульйону утворюється характерна біла пінка, яка змінює колір і темніє. Ця пінка не шкідлива, але все ж таки краще її прибрати. В іншому випадку вона з’єднається з жиром, стане щільною і прилипне до каструлі. Як результат – ваш бульйон стане каламутним і гіркуватиме.

Раніше ми розповідали, як покращити смак борщу. Один інгредієнт – і страва буде ідеальною.