Щоб не залишитися в блекаут голодним: які крупи не потрібно варити перед їжею

Ці хитрощі врятують вас від голоду

росія кілька місяців обстрілювала українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Українцям дуже актуальні питання можливих відключень найближчої зими та приготування їжі за таких складних умов.

Разом із "РБК-Україна" розповімо, які крупи можна приготувати без варіння та як правильно це зробити. З цими хитрощами ви точно не пропадете!

Які крупи та як можна приготувати без варіння

Один із найкращих варіантів у подібній ситуації — це кускус. Достатньо залити водою крупу таким чином, щоб вона ледве вкривала кускус і трохи почекати. Через 15 хвилин ви вже можете їсти.

Не обов’язково варити й гречку — її також можна залити окропом на 20-30 хвилин. Крупа вбере воду, набухне і стане придатною для споживання. Для кращого ефекту можна посуд укутати чимось теплим.

Якщо немає гарячої води, підійде рідина кімнатної температури. Однак у такому разі вам доведеться зачекати 5-8 годин.

Перлова крупа запарюється у теплій воді, достатньо залити її у співвідношенні 1:3 і залишити на добу. За бажанням у кашу при заварюванні можете додати сушені овочі чи спеції.

Готується без варіння і ячна крупа. Залийте її у співвідношенні 1:2 і залиште на 2-2,5 години. Під час приготування каструлю загорніть у ковдру так збережеться тепло.

В екстремальних умовах вас врятує і булгур. Залийте окропом і залиште на 20 хвилин, а крупу середнього розміру доведеться почекати 40 хвилин.

Якщо заллєте вівсянку чи пластівці окропом, вони приготуються за 20 хвилин. З холодною водою вам доведеться зачекати півгодини.

Манна каша також є актуальною під час відключення електрики. Вона буде готова за 15-20 хвилин настоювання у холодній воді чи молоці.

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