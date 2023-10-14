Вони зводять стосунки до нуля: які знаки Зодіаку найскладніше любити

Важливо, що кожен знак також має і переваги

Буває, що деякі знаки Зодіаку зовсім не підходять один одному, а в інших випадках відносини ускладнює хтось один. Астрологія пропонує цікавий погляд на властивості особистості, включаючи й ті риси, через які деяких людей складніше полюбити.

Діва (24 серпня — 22 вересня)

Проблема народжених під знаком Діви людей полягає в тому, що вони дуже підозрілі, коли справа стосується почуттів. Тому цей знак тримається якомога далі, коли входить у нові відносини. Закохати в себе Діву нелегко, тому що вони повинні навчитися відкриватися іншим. Хороша новина полягає в тому, що як тільки Діви починають довіряти, вони стають дуже добрими партнерами. До речі, зірки обіцяють Дівам кохання ще до кінця 2023 року.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони бувають настільки загадкові, що вкрай важко зрозуміти, що відбувається в їхніх головах та серцях. Звичайно, це може призвести до проблем у спілкуванні. Вони часто відчувають, що їх ніхто не розуміє і повністю не довіряються іншим людям. Тому Скорпіонам буває важко знайти партнера, який буде їх витримувати тривалий термін. Зате коли вони знайдуть свою людину, то будуть одним із найвідданіших у коханні знаком.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Люди, народжені під цим знаком, дуже мінливі та імпульсивні. Справді, з ними неможливо занудьгувати, оскільки вони дуже веселі та роблять повсякденне життя цікавим. З іншого боку, Стрільці завжди у пошуку нових пригод. Цей постійний пошук приводів для викиду адреналіну може зіпсувати стосунки пари та швидко втомити їх. Недарма Стрільці — один із трьох знаків, які часто опиняються в любовному трикутнику.

Водолій (21 січня — 19 лютого)

Люди, народжені під знаком Водолія, дуже стримані та будують довкола себе стіну, яку майже неможливо зруйнувати. Тому їх важко пізнати так, щоб закохатися в них або захотіти мати стабільні стосунки. Але шкодувати на це час не варто — Водолії досягнуть приголомшливого успіху.

Козеріг (22 грудня — 20 січня)

Козероги ефективні, працелюбні та дуже прагматичні щодо життя. Ця гіперраціональна риса особистості залишає мало місця для кохання, оскільки вони полюбляють аналітичний підхід. Козероги повинні навчитися прислухатися до своїх емоцій, якщо вони хочуть насолоджуватися справжніми стосунками. Водночас Козероги стають найкращими чоловіками, а ще входять до п’ятірки найрідкісніших знаків Зодіаку.

Важливо, що кожен знак Зодіаку має свої переваги. Для відносин дуже важливо розуміти їхні потреби та проблеми та відкрито спілкуватися.

Щоб полюбити ці складніші знаки:

Зрозумійте, що ці риси є частиною їхньої особистості та не обов’язково спрямовані особисто проти вас.

Спілкуйтеся відкрито, висловлюйте власні потреби та очікування у відносинах та заохочуйте їх робити те саме.

Встановіть баланс між незалежністю та відданістю, поважайте їхні потреби, зберігаючи свої власні.

Висловлюйте своє кохання, демонструйте їм свою прихильність і подяку таким способом, який вони розуміють і цінують.

Раніше "Телеграф" писав, які пари за знаком Зодіаку не сумісні у коханні. Навіть якщо ви потрапили до їхнього числа, це ще не вирок!