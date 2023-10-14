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Они сводят отношения к нулю: какие знаки Зодиака сложнее всего любить

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Отношения часто бывают непростыми
Отношения часто бывают непростыми. Фото Freepik

Важно отметить, что каждый знак также обладает и достоинствами

Бывает, что некоторые знаки Зодиака совсем не подходят друг другу, а в других случаях отношения усложняет кто-то один. Астрология предлагает увлекательный взгляд на характеристики личности, включая и те черты, из-за которых некоторых людей труднее полюбить.

Дева (24 августа — 22 сентября)

Проблема рожденных под знаком Девы людей состоит в том, что они очень подозрительны, когда дело касается чувств. Поэтому этот знак держится на расстоянии, когда вступает в новые отношения. Влюбить в себя Деву нелегко, потому что они должны научиться открываться другим людям. Хорошая новость состоит в том, что как только Девы начинают доверять, они становятся очень хорошими партнерами. Кстати, звезды обещают Девам любовь еще до конца 2023 года.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы бывают настолько загадочны, что крайне трудно понять, что происходит в их головах и сердцах. Конечно, это может привести к проблемам в общении. Они часто чувствуют, что их никто не понимает, и полностью не доверяются другим людям. Поэтому Скорпионам бывает трудно найти партнера, который будет их выдерживать длительный срок. Зато когда они найдут своего человека, то будут одним из самых преданных в любви знака.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Люди, рожденные под этим знаком, очень изменчивы и импульсивны. Действительно, с ними невозможно заскучать, поскольку они очень веселы и делают повседневную жизнь интересной. С другой стороны, Стрельцы всегда в поиске новых приключений. Этот постоянный поиск поводов для выброса адреналина может испортить отношения пары и быстро утомить их. Недаром Стрельцы — один из трех знаков, которые часто оказываются в любовном треугольнике.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Люди, рожденные под знаком Водолея, очень сдержанны и строят вокруг себя стену, которую почти невозможно разрушить. По этой причине их трудно узнать так, чтобы влюбиться в них или захотеть иметь стабильные отношения. Но жалеть на них время не стоит — Водолеи добьются ошеломительного успеха.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги эффективны, трудолюбивы и очень прагматичны по отношению к жизни. Эта гиперрациональная черта личности оставляет мало места для любви, поскольку они любят аналитический подход. Козероги должны научиться прислушиваться к своим эмоциям, если они хотят наслаждаться подлинными отношениями. В то же время Козероги становятся лучшими мужьями, а еще входят в пятерку самых редких знаков Зодиака.

Важно отметить, что каждый знак Зодиака обладает своими достоинствами. Для отношений очень важно понимать их потребности и проблемы и открыто общаться.

Чтобы полюбить эти более сложные знаки:

  • Поймите, что эти черты являются частью их личности и не обязательно направлены лично против вас.
  • Общайтесь открыто, выражайте собственные потребности и ожидания в отношениях и поощряйте их делать то же самое.
  • Установите баланс между независимостью и преданностью, уважайте их потребности, сохраняя свои собственные.
  • Выражайте свою любовь, демонстрируйте им свою привязанность и благодарность таким способом, который они понимают и ценят.

Ранее "Телеграф" писал, какие пары по знаку Зодиака не совместимы в любви. Даже если вы попали в их число, это еще не приговор!

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