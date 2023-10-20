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Просто намастіть на руку: як за одну хвилину відрізнити сметану від підробки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Так можна дізнатися все про якість сметани
Так можна дізнатися все про якість сметани. Фото shuba.life

Розповідаємо, навіщо кулінари мастять сметаною руки

Ми розповідали, як правильно варити курку для бульйону. Тепер ділимось порадами щодо того, як обрати гарну сметану.

Під час приготування їжі в наших широтах досить часто використовують сметану. Її додають у супи, салати, маринади, а також використовують як соус. Але іноді сметана, куплена в магазині, виявляється неякісною. Як її перевірити, розповіли на Ukr.Media.

Сметана — популярний продукт. Особливо серед недобросовісних виробників. Буває, що у сметану додають інгредієнти, яких у ньому бути не повинно.

До прикладу, щоб зробити сметану густішою, до неї додають крохмаль. Оскільки такий продукт густий, то йому можна приписати більшу жирність і продати дорожче.

Такий продукт дуже сильно програє справжній сметані в смакових якостях. Страви з ним будуть не найсмачнішими.

Перевірити якість сметани досить просто. Достатньо нанести сметану тонким шаром на руку, а саме на тильний бік долоні. Після цього треба кілька хвилин зачекати.

Якщо продукт якісний, він вбереться в шкіру, і залишить по собі лише невеликий жирний слід. Якщо ж у сметані є якісь добавки, шкіра або не вбере її зовсім, або "сметана" утворить неприємну липку плівку.

Це чудовий спосіб перевірки. Таку сметану можна сміливо використовувати — навіть давати дітям до такого десерту, як шкраб.

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#Сметана #Лайфхак #Якість Повітря