Чистимо яйця за п’ять секунд: кулінарні лайфхаки

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Варені яйця — один із найпоширеніших продуктів. Їх можна їсти з овочевим салатом, а можна використовувати при приготуванні різних страв.

Багато кулінарів хоч раз у житті стикалися із ситуацією, коли варене яйце погано чиститься. Як спростити цей процес, розповімо разом із "УНІАН".

Як варити яйця, щоб вони добре чистилися

Щоб очистити яйця було простіше, дістаньте із холодильника за 15-20 хвилин до варіння. Поставте воду на плиту, закип’ятіть і тільки тоді опускайте яйце в каструлю. Варіть його на середньому вогні, а потім опустіть на 10-15 хвилин у холодну воду.

Якщо переживаєте, що яйця все одно чиститимуться погано, під час варіння додайте у воду 1 ч. л соди. Ця хитрість дозволить яйцю легко "відійти" від шкаралупи.

Як легко очистити варені яйця

Якщо яйце ви зварили правильно, то проблем із його очищенням не повинно виникати. Спробуйте очистити його за допомогою цікавого способу: покладіть яйце на стіл, злегка натисніть і покатайте по столу, продовжуючи натискати долонею. Шкаралупа сама злізе з яйця і залишиться на столі.

Якщо хочете зі звичайного чищення яєць влаштувати шоу, візьміть яйце, обстукайте його з різних боків і покатайте по столу — на ньому має з’явитися сіточка з тріщин. На гострому кінці яйця відколупайте шкаралупу приблизно на 1 см, а тупому кінці — на 2 см.

І ще одна порада полегшить вам роботу. Завжди починайте чистити яйця з тупого кінця — там утворюється повітряна кишеня і шкаралупі легше "відходити" від білка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означають позначки на яйцях і чим вони відрізняються. Вибрати їх вам буде простіше.