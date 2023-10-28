Не варіння і не обсмажування: пельмені готуватимете тільки так

Готуватимете пельмені тільки так

Пельмені — ідеальна страва, коли хочеться і м’ясного, і борошняного, а часу готувати немає. Їх зручно готувати для швидкого перекушування: просто дістав із морозилки, кинув у воду, відварив чи посмажив – і готово.

Але при варінні пельмені можуть розваритися і перетворитися на абсолютно неапетитну масу. При обсмажуванні пельмені розвалюються рідше, але страва стає жирнішою. Разом з Ukr.Media розповімо про третій, найкорисніший варіант приготування цієї страви.

Як краще приготувати пельмені

Досвідчені кулінари готують їх у пароварці. Саме таким шляхом страва краще прогрівається, а самі пельмені не розваляться і не пригорять.

Для приготування пельменів покладіть напівфабрикат у пароварку, яку встановіть на каструлю. Налийте в неї воду, покладіть улюблені спеції, наприклад, перець або лавровий лист. Саме завдяки їм у пельменів буде приємний та пікантний смак.

Як тільки пельмені будуть готові, відправте їх у тарілку і за бажанням прикрасьте горошинами перцю або кільцями зеленої цибулі. Для того, щоб смак був яскравішим і соковитішим, можна покласти трохи майонезу або сметани.

До речі, їсти пельмені можна саме з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте справжнє задоволення.