Для справжніх ледарів: топ-3 хитрощів, як швидко почистити рибу

Ви не забруднюєте руки і не прибиратимете на кухні

Риба – корисний та смачний продукт. Виготовлені з неї страви доречні й на святковий стіл, і для сімейного обіду.

Однак чистити рибу — то ще задоволення: луска ледве відокремлюється від тіла риби та розлітається по всій кухні. Разом з "УНІАН" розповімо про хитрощі, як почистити рибу швидко та акуратно.

Декілька лайфхаків, як почистити рибу без проблем

Найпростіший спосіб очищення риби — обдати рибу окропом. Цим способом часто користуються кухарі у рибних ресторанах.

Помістіть рибу в каструлю, вилийте на неї окріп, щоб вода повністю покрила рибу.

Далі просто витягніть рибу та занурте у холодну воду. Потім дістаньте рибу, проведіть ножем проти зростання лусочок — і вони легко знімуться. Особливо ефективний метод для дрібної та молодої риби.

Рибу можна легко очистити, якщо замочити в каструлі з холодною водою на 15 хвилин. Такий спосіб трохи розм’якшить луску та дозволить зняти її акуратно. Рибу треба чистити прямо в каструлі, починаючи з хвоста і просуваючись до голови — вся луска залишиться у воді.

Якщо риба дуже велика і її незручно чистити в каструлі, покладіть її на газету. У цьому випадку риба не ковзатиме по столу, а бруд залишиться на папері. Рибу необхідно чистити за допомогою залізного кухонного скребка від хвоста до голови.

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