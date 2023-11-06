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Впораєтеся буквально за секунди: вас підкорить цей метод чищення вареної картоплі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цей дивовижний трюк заощадить вам час
Цей дивовижний трюк заощадить вам час. Фото pexels.com

Раз-два — і ваша картопля вже очищена!

Ні улюблений олів’є, ні вінегрет, ні оселедець під шубою не обійдуться без вареної картоплі. Зазвичай для цих салатів картопля вариться в мундирах і саме після цього настає неприємний момент його чищення.

Завжди дуже хочеться заощадити на таких речах, як чистка овочів. Саме тому разом із "Главредом" розповімо, як швидко очистити картоплю від шкірки — вам знадобиться зовсім небагато часу!

Як швидко очистити варену картоплю від шкірки

Перш ніж варити картоплю у мундирах, зробіть поперечний надріз. Точка початку надрізу і кінця має зійтися.

Після відправте картоплю варитися. Коли ви побачили, що до закінчення приготування картоплі залишилася буквально одна хвилина, потрібно приготувати невелику місткість із крижаною водою. Ідеальний варіант – якщо ви використовуєте кубики льоду із морозильної камери.

Шумівкою витягніть картоплю і відразу опустіть її в місткість з крижаною водою. Бульби повинні побути у крижаній воді буквально 10-15 секунд.

Далі просто дістаньте картоплю і, натискаючи на краї, знімаємо з неї шкірку. В результаті у ваших руках повинні опинитися два невеликі ковпачки зі шкірки. Таким чином, ви почистите гору картоплі в мундирах дуже швидко.

Скористайтеся цим лайфхаком, коли готуватимете салат з грибами під шубою з сиром, картоплею та огірками за рецептом "Телеграфа". Ви одразу здивуєтеся результату.

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