Як досвідчені кулінари готують із жмені фаршу гору котлет

Близькі будуть уплітати такі соковиті котлетки

Соковиті, ароматні котлети з хрусткою скоринкою — одна з найпопулярніших страв на нашій кухні. Проте м’ясо — не найдешевший продукт, і досвідчені кулінари намагаються заощадити.

Разом з "Важливо знати" розповімо, що додати у фарш для котлет, щоб вони вийшли смачними та бюджетними. Буквально з 300 г фаршу у вас вийде гора котлет за допомогою корисних продуктів.

Які продукти додати у фарш для котлет, щоб їх вийшло більше

Різноманітні овочі. Наприклад, за соковитість у котлетах відповідає цибуля – чим більше ви її додасте, тим котлети будуть смачнішими.

Також у фарш можна додати натерту на дрібній тертці картоплю. Цей овоч надає страві щільності та котлети не розвалюються під час смаження. Також можна додати відварену картоплю у вигляді пюре — у вас вийде і гарнір, і котлети в одній страві.

У фарш можна додати терту моркву, кабачок, гарбуз або дрібно нарізану капусту. Близькі нізащо не здогадаються, що за секретний інгредієнт у звичних котлетах.

З дефіцитом м’яса в котлетах чудово впораються крупи. Наприклад, манка робить котлети більш пишними та м’якими. Перед тим, як додати манку в котлети, їй потрібно дати набухнути — і смак биточків буде дивовижним.

З рисом та гречкою котлети вийдуть дуже ситними. Щоправда, ці крупи слід спочатку відварити.

Також вас виручать вівсяні пластівці. Котлети з ними вийдуть ситними та низькокалорійними, якщо готувати їх на пару.

За допомогою лайфхака від "Телеграфа" дізнайтеся, як чай зробіть соковитими котлети.