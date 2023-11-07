Не ніж і не ложка: швидко почистити ківі вам допоможе один предмет

Ця хитрість вам точно знадобиться

Ківі – це неймовірно смачний та корисний фрукт. Багатьом він подобається за кисло-солодкий смак. З нього можна приготувати незвичайне варення і навіть додавати в пишний омлет.

Однак чистити його люблять далеко не всі. Крім того, ножем можна зрізати частину м’якоті, ложкою або руками довго. Є спосіб, який значно спрощує цей процес, і Ukr.media нам про нього розповість. Завдяки цьому лайфхаку ви досягнете бажаного та очистите ківі від шкірки буквально за секунди.

Як швидко очистити ківі від шкірки

Спочатку ножем розріжте фрукт на дві однакові частини. Одну половинку фрукта візьміть у руку і надягніть його шкірку на край гранчастої склянки та натисніть на ківі.

В результаті цих дій половинка фрукта опиниться у склянці, а шкірка залишиться у вас у руці. Ці ж дії повторіть з іншою частиною ківі. Після цього можете використовувати м'якуш за призначенням.

Такий метод абсолютно не зіпсує зовнішній вигляд ківі. Після цього ви зможете використовувати фрукт не лише безпосередньо для вживання, але навіть для прикраси салатів та десертів.

До речі, з ківі можна приготувати чудовий маринад для шашлику за рецептом "Телеграф". Візьміть собі на замітку — і ви не пошкодуєте!