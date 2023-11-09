Шкаралупа відвалиться сама: почистити яйце вам допоможуть два простих продукти

Ви витратите на чищення яєць секунди

Яйця – важливий продукт нашого харчування. Ми готуємо з них пишні омлети, додаємо їх у випічку та котлетки. До того ж варені яйця — найчастіший "гість" найрізноманітніших салатів.

Однак чищення варених яєць – не найприємніше заняття. Досить часто шкаралупа намертво прилипає до білка. Щоб акуратно забрати її, доводиться витратити багато часу. Однак досвідчені кулінари знають про одного лайфхака, який допоможе впоратися з цим завданням швидко та легко. Разом із "ТСН" поділимося ним.

Як швидко та легко почистити варені яйця

Полегшити цю роботу вам допоможуть два простих продукти, які є на кухні кожна господиня. З їх допомогою ви перетворите нудну роботу на секундну справу.

Щоб варене яйце легко почистилося, просто додайте в каструлю під час варіння трохи солі. Це значно спростить вам роботу.

А якщо ще додати під час варіння яєць трохи оцту, то це запобіжить витоку білка у випадку, якщо яйце трісне. Вся річ у тім, що оцет — кислота, яка скріплює білок і він не витікатиме.

До речі, досвідчені кулінари радять починати чистити яйце саме з тупого кінця. Саме там збирається повітря, і шкаралупі легше відходити від білка.

Завдяки цим секретам фаршировані яйця за рецептом "Телеграфа" можна приготувати швидше. Спробуйте - і не пошкодуєте.