Зробити це можна за 15 хвилин: три дієві способи зварити буряк швидко

Хитрощі скоротять час приготування буряків

Буряк – неймовірно корисний продукт та важливий продукт у нашому раціоні. Це важливий інгредієнт для смачного червоного борщу, вона потрібна також для багатьох вітамінних салатів та різноманітних страв.

Однак багато кулінарів з небажанням готують ці страви через довге варіння буряків. Однак є кілька хитрощів, завдяки яким цей час скоротиться до 15-30 хвилин, а овоч при цьому буде соковитим та смачним. Про ці лайфхаки і розповімо разом із "РБК-Україна".

Як швидко зварити буряк на плиті

Чисті буряки складіть в каструлю і залийте гарячою водою, щоб вона повністю покривала овочі на 10-12 см. Поставте овоч на сильний вогонь і варіть після закипання 15-20 хвилин.

Через вказаний час зніміть буряк з вогню і помістіть його під крижану воду (бажано проточну). Також можна відправити овоч до миски з холодною водою з додаванням льоду на 5-7 хвилин. Після цього буряки можна використовувати за призначенням.

Як приготувати буряк у мультиварці

Чисті буряки залийте гарячою водою і поставте в мультиварку на режим варіння або тушкування на 10 хвилин. Через вказаний час злийте воду, промийте в холодній воді — і буряк готовий.

Як приготувати буряк у мікрохвильовій печі

Буряк помийте, покладіть у ємність або спеціальний пакет для мікрохвильової печі. Відправте овоч у мікрохвильову піч на середню потужність на 10-15 хвилин, потім перевірте на готовність. Якщо ж овочі напівсирі, то відправте їх у піч ще на 5-10 хвилин.

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