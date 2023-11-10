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Не доведеться відмивати ні руки, ні посуд: як натерти буряк і не забруднитись

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хитрощі, які вам знадобляться
Хитрощі, які вам знадобляться. Фото ibilingua.com

Вам більше не доведеться витрачати час на довге миття

Буряк – важливий інгредієнт багатьох страв. Ми готуємо з неї улюблений борщ і різні салати.

Однак відмивати руки та посуд після приготування "бурякових" страв — то ще задоволення. Разом з "Главредом" розповімо, як почистити, нарізати або натерти буряк без рукавичок, і при цьому не забруднити руки.

Як натерти буряк і не забруднитись

Змастіть руки олією перед приготуванням страв з буряка — саме вона не дозволить соку з буряка дістатися вашої шкіри. Після приготування страв вимийте руки з милом, і ви побачите результат — жодна червона крапля з коренеплоду не залишить сліду на ваших руках.

З наболілою проблемою вам допоможе звичайний столовий оцет. Просто змочіть їм вату та перед приготуванням змочіть руки. Коли вони висохнуть, можете брати в руки буряки — вони не залишать слідів на шкірі.

Вам також допоможе поліетиленовий пакет, який фактично зіграє роль замінника рукавичок. Просто надягніть його на руку, беріть буряк і тріть на тертці — на руках не залишиться ні сліду.

Пакет можна одягнути на саму тертку, буряк помістити всередину пакета і терти, тримаючи за нього. Таким чином пакет ще й не дозволить шматочкам буряків розлітатися та забруднити кухню.

Раніше ми розповідали, як швидко зварити буряк. Ці хитрощі допоможуть вам на кухні.

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#Буряк #Лайфхак