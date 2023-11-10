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Хитрі трюки, які допоможуть картоплі зваритися швидше

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ці способи допоможуть вирішити проблему швидше
Ці способи допоможуть вирішити проблему швидше. Фото Freepik

Раз-два — і картопля готова

Картопля – важливий продукт на нашій кухні. Ми готуємо з неї приголомшливе пюре, додаємо в найрізноманітніші салати.

Іноді немає часу, і картоплю потрібно зварити дуже швидко. У цих випадках вас виручать хитрощі від "РБК-Україна". Завдяки їм ви зварите картопля максимально швидко — знадобиться лише 15-20 хвилин часу.

Як швидко зварити картоплю

Щоб швидко зварити картоплю в каструлі, очистьте її, вимийте, наріжте дрібними кубиками та залийте водою, можна навіть гарячою. Коли вода закипить, додайте шматочок вершкового масла і трохи солі. Потім зменште вогонь і накрийте кришкою каструлю і через 10-15 хвилин картопля буде готова — плівка з масла дозволить прискорити процес.

Щоб швидко зварити картоплю в мундирі, помийте її, складіть в каструлю і повністю залийте гіркою водою. Закрийте кришкою, доведіть до кипіння та посоліть. Після зменште вогонь і дайте поваритися овочам 15-20 хвилин, а готовність перевірте зубочисткою або вилкою.

Для того, щоб швидко приготувати картоплю в мікрохвильовій печі, вам знадобляться коренеплоди приблизно одного розміру. Вмочіть їх у рослинну олію і проткніть зубочистками так, щоб зробити ніжки.

Картоплю поставте в глибоку тарілку і налийте на дно трохи води, відправте все в мікрохвильову піч на повну потужність. За п’ять хвилин усе буде готове.

Є ще один варіант приготування картоплі у мікрохвильовій печі. У скляний посуд налийте трохи води, складіть очищену та порізану картоплю і відправте все в піч на 7-10 хвилин.

Ще один зручний і швидкий спосіб — зварити овочі в мультиварці на режимі "варіння" або ж за допомогою спеціальної підставки зробити картоплю на пару. Додайте гарячу воду, а таймери ставте на 10 хвилин. Через 20 хвилин ви отримаєте вже готову картоплю.

За допомогою цих хитрощів вінегрет за рецептом "Телеграфа" готувати буде набагато простіше. Спробуйте і ви не пошкодуєте!

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